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Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftanın programı belli oldu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ilk üç haftanın müsabaka programı açıklandı. Açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2023- 19:08









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Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu 29 Eylül Cuma günü oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk 3 hafta programı şu şekilde:



1. Hafta



29 Eylül Cuma:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji



30 Eylül Cumartesi:

13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray

15.30 TOFAŞ - Samsunspor

18.00 A. Efes - Büyükçekmece Basketbol

20.30 Türk Telekom - Bursaspor



1 Ekim Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor - P. Karşıyaka

15.30 Darüşşafaka - Beşiktaş

18.00 Fenerbahçe - Çağdaş Bodrumspor



2. Hafta



6 Ekim Cuma:

19.00 Samsunspor - Merkezefendi Belediyesi Basket



7 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji - Aliağa Petkimspor

15.30 Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom

18.00 Bursaspor - Darüşşafaka



8 Ekim Pazar:

13.00 Galatasaray - Manisa Büyükşehir Belediyespor

15.30 Çağdaş Bodrumspor - A. Efes

18.00 Beşiktaş - TOFAŞ



9 Ekim Pazartesi:

20.30 P. Karşıyaka - Fenerbahçe



3. Hafta



13 Ekim Cuma:

19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ



14 Ekim Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Samsunspor

15.30 Darüşşafaka - Büyükçekmece Basketbol

18.00 Bursaspor - Beşiktaş

20.30 A. Efes - P. Karşıyaka



15 Ekim Pazar:

13.00 Türk Telekom - Çağdaş Bodrumspor

15.30 Aliağa Petkimspor - Galatasaray

18.00 Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji

