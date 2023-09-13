Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftanın programı belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ilk üç haftanın müsabaka programı açıklandı. Açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2023- 19:08
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu 29 Eylül Cuma günü oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk 3 hafta programı şu şekilde:
1. Hafta
29 Eylül Cuma:
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji
30 Eylül Cumartesi:
13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray
15.30 TOFAŞ - Samsunspor
18.00 A. Efes - Büyükçekmece Basketbol
20.30 Türk Telekom - Bursaspor
1 Ekim Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor - P. Karşıyaka
15.30 Darüşşafaka - Beşiktaş
18.00 Fenerbahçe - Çağdaş Bodrumspor
2. Hafta
6 Ekim Cuma:
19.00 Samsunspor - Merkezefendi Belediyesi Basket
7 Ekim Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji - Aliağa Petkimspor
15.30 Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom
18.00 Bursaspor - Darüşşafaka
8 Ekim Pazar:
13.00 Galatasaray - Manisa Büyükşehir Belediyespor
15.30 Çağdaş Bodrumspor - A. Efes
18.00 Beşiktaş - TOFAŞ
9 Ekim Pazartesi:
20.30 P. Karşıyaka - Fenerbahçe
3. Hafta
13 Ekim Cuma:
19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ
14 Ekim Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Samsunspor
15.30 Darüşşafaka - Büyükçekmece Basketbol
18.00 Bursaspor - Beşiktaş
20.30 A. Efes - P. Karşıyaka
15 Ekim Pazar:
13.00 Türk Telekom - Çağdaş Bodrumspor
15.30 Aliağa Petkimspor - Galatasaray
18.00 Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji