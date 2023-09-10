Almanya - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA Basketbol Dünya Kupası Finali

FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan final maçıyla devam ediyor. Almanya ve Sırbistan karşılaşacak. ücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Almanya - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan Almanya - Sırbistan finali ile devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Almanya - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Sırbistan basketbol maçı 10 Eylül Pazar günü saat 15:30'da NTV'de canlı yayınlanacak.