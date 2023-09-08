FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın yarı finalinde rakiplerini mağlup eden Sırbistan ve Almanya finale yükselme başarısı gösterdi.

FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları sona erdi. Günün ilk yarı final karşılaşmasında Sırbistan ile Kanada, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Mall Of Asia Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Sırbistan, parkeden 95-86 galip ayrılarak yarı finale yükselen ilk takım oldu. Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 23 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Kanada'da RJ Barrett 23 sayıyla oynamasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

ABD'YE ŞOK: ALMANYA FİNALDE

Günün son yarı final karşılaşmasında ise Almanya ile ABD, finale çıkmak için mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk periyodunu Almanya, 33-31 önde tamamlarken; ilk yarıyı ABD, 60-59 önde geçti. Üçüncü periyotta 35 sayı bulan Almanya, bu periyodu 94-84 önde geçti. ABD son periyotta farkı eritmeyi başarsa da Almanya parkeden 113-111 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Almanya'da Andreas Obst 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ABD'de Anthony Edwards'ın 23 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

2023 Basketbol Dünya Kupası'nda Sırbistan ile Almanya arasında oynanacak olan final karşılaşması, 10 Eylül Pazar günü TSİ 15.40'ta başlayacak.