FIBA U19 Erkekler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye U19 Basketbol Milli Takımı'mız, yarı final maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya U19 - Türkiye U19 basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, yarı final turunda İspanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya U19 - Türkiye U19 basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ay-yıldızlılarımızın İspanya ile oynayacağı yarı final mücadelesi 1 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka FIBA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.