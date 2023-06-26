Sarı-kırmızlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2023/24 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 191 cm boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Nef, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen İsmet Akpınar’ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.06.2023- 19:26