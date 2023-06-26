Sarı-kırmızlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2023/24 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 191 cm boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.