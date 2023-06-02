Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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