Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
1. çeyrek sonucu: P. Karşıyaka 27-28 A. Efes
2. çeyrek sonucu: P. Karşıyaka 46-48 A. Efes
3. çeyrek: P. Karşıyaka 49-53 A. Efes
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PINAR KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başladı ve beIN SPORTS HABER ile beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.