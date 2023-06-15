Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka, final serisi 2. maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: A. Efes 21-16 P. Karşıyaka
2. çeyrek oynanıyor: A. Efes 39-30 P. Karşıyaka
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ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanan maç 15 Haziran Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Dev karşılaşma beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.