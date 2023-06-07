ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Yarı final 3. maçında iki ekip de kazanmak için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023- 12:10