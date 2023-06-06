Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türk Telekom, galip geldiği yarı final 2. maçı ardından Pınar Karşıyak'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka basketbol maçıyla devam ediyor. Yarı final 2. maçıyla ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRK TELEKOM - PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türk Telekom - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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İlk maçta konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yenen Türk Telekom, ikinci müsabakayı da kazanarak İzmir'e avantajlı gitmeyi istiyor. Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, üçüncü karşılaşma 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.