A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız ve İspanya, hazırlık turnuvasında kozlarını paylaşacak. FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Kadın Milli Takım'ımız, hazırlık maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alacak. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık turnuvasında yer alacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, İspanya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasında ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İspanya arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İspanya maçı 2 Haziran Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.