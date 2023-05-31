Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Tofaş sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tofaş - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Tofaş ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tofaş - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOFAŞ - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tofaş - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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