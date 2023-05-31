Darüşşafaka 84-86 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Efes yarı finale yükseldi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 2'nci maçında Darüşşafaka Lassa ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 86-84 kazandı ve seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükselen taraf oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2023- 20:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023- 20:23