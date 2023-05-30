Boston Celtics 84-103 Miami Heat | MAÇ SONUCU - ÖZET
NBA Doğu Konferansı Finalleri'nin 7. maçında Miami, deplasmanda Boston Celtics'i 103-84 mağlup ederek finalde Denver'ın rakibi oldu.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.05.2023- 10:01
Jimmy Butler 28 sayı, Caleb Martin ise 26 sayı kaydederek Heat'in, seride 0-3 geriye düştükten sonra galip gelmeyi hedeflemiş olan Celtics'i kendi sahasında 103-84 mağlup ederek, NBA Finallerine adını yazdırdı.
Heat, Perşembe günü Nuggets'a karşı oynayacağı NBA Finalleri serisinin 1. maçı için Denver'a seyahat edecek. Son dört yılda ikinci kez NBA Finallerine yükselmeyi başaran Miami, en son 2020'de Orlando bubble'ında Los Angeles Lakers'a karşı oynamış ve 4-2 mağlup olmuştu.
Galibiyete ayrıca 7 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile katkıda bulunan Butler, Doğu Konferansı finallerinin En Değerli Oyuncusu olarak Larry Bird Ödülüne de layık görüldü ve dokuz kişilik panelde Caleb Martin'i tek bir oyla geride bıraktı.
Butler maçın ardından "Kimse tatmin olmuş değil, henüz hiçbir şey başarmadık. Sırf Doğu Konferansı'nı kazanmak için oynamıyoruz, şampiyonluk için oynuyoruz." şeklinde konuştu.