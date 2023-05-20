Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Lassa: 95-99 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Gaziantep Basketbol küme düştü

Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Darüşşafaka Lassa'ya 99-95 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep Basketbol, Konyaspor Basketbol'un ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden düşen 2. takım oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 17:52