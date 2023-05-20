Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Darüşşafaka Lassa'ya 99-95 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep Basketbol, Konyaspor Basketbol'un ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden düşen 2. takım oldu. Darüşşafaka ise sezonu 15 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 6'ncı sırada tamamladı. Gaziantep Basketbol'da Muhsin Yaşar 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Darüşşafaka'da Markel Starks 19 sayı kaydetti.
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
GAZİANTEP BASKETBOL: McIntyre 16, Frankamp 17, Dotson 8, Metin Türen 10, Egbunu 13, Luther 8, Muhsin Yaşar 20, Can Uğur Öğüt, Birkan Batuk 3
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Starks 19, Doğuş Özdemiroğlu 17, McCullough, Ercan Osmani 17, Olaseni 13, Yeboah 3, Can Korkmaz 17, White 10, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 3
1'İNCİ PERİYOT: 24-19
İLK YARI: 52-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-71
5 FAUL: 33.39 Muhsin Yaşar, 39.11 Egbunu (Gaziantep Basketbol)