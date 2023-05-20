Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Türk derbisine sahne oluyor. VakıfBank ile Eczacıbaşı, voleybolda Avrupa'nın en prestijli kupasının sahibi olmak için kozlarını paylaşıyor. İtalya'nın Torino kentinde oynanan VakıfBank - Eczacıbaşı maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 1 numarası, iki Türk ekibi arasında yapılan Süper Final maçında belli oluyor.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geldiği müsabaka, İtalya'nın Torino kentinde oynanıyor. Alpitour Spor Salonu'nda yapılan maç, TSİ 18.30'da başladı. Mücadele, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yapıyor. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstleniyor.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna bu sezon C Grubu'nda başlayan VakıfBank, 6 karşılaşmada 4 galibiyet alarak ikinci oldu. Sarı-siyahlı ekip, play-off turunda Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u, çeyrek finalde İtalyan takımı Vero Volley'i geçerek yarı finale yükseldi. Yarı final, yine bir Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Opet'i altın setle geçen VakıfBank, finale çıktı.

Bu sezon iyi bir grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Doğrudan çeyrek finale çıkan turuncu-beyazlı ekip, bu turda Polonya'nın Developres takımını 2 maçta da yenerek eledi. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı geçerek finale geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ "TÜRK FİNALİ"

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya geliyor.

VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın şampiyonluk mücadelesi ve her durumda kupanın ülkeye gelecek olması, Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha da anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıktı.

KUPA 8. KEZ TÜRKİYE'YE

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde edecek.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 5 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.