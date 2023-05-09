THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko'yu 84-72 yenerek Final-Four'a kalan Olympiakos'ta, yıldız oyuncu Kostas Sloukas açıklamalarda bulundu.

Sloukas, "Serinin son maçıydı. Tüm sezon bu şans için savaştık. İnanılmaz taraftarlarımızın önünde oynadık. Çok iyi oynadık. Çok zor bir maçtı. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Maçı muhteşem okudular. Çok iyi oynadılar. Bizi zor duruma düşürdüler. Sonunda hak ettiğimizi aldık ve Final Four'dayız." dedi.



Son olarak kendi performansını değerlendiren Sloukas, "Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Agresif oynamaya çalışıyorum. Karıma, aileme ve kızıma armağan ediyorum. Son aylarda sakatlık problemleri yaşadım. Onların desteğine ihtiyacım vardı. Takım arkadaşlarımın da. Şimdi kutlama zamanı." diyerek sözlerini noktaladı.