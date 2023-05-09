Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 5'inci maçında Yunanistan ekibi Olympiacos'a deplasmanda 84-72 mağlup olarak seriyi 3-2 kaybetti ve Dörtlü Final şansını yitirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 26 sayı kaydeden Marko Guduric oldu. Ev sahibi ekipte ise Kostas Sloukas 22 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı.



Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall ilk 5'iyle başladı.



Fenerbahçe'nin ilk 5'i ise Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Tonye Jekiri'den oluştu. Karşılaşmaya Papanikolaou'nun etkili oyunuyla başlayan Olympiacos'a, Fenerbahçe Beko Jekiri'nin sayılarıyla cevap verdi: 7-4. Periyodun ilerleyen bölümünde kısa oyuncuları devreye sokan Fenerbahçe, Dorsey ve Guduric'in üç sayılık isabetleriyle periyodun bitimine 3.11 kala skoru eşitledi: 13-13. Periyodun bitimine 0.3 saniye kala Papanikolaou'nun 2 sayılık isabetinin yanında bir de serbest atışı sayıyla çevirmesiyle Yunan ekibi ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.



Sarı-lacivertli ekip, ikinci periyoda Guduric'in üç sayılık isabetiyle başladı. Periyodun ilerleyen bölümünde ev sahibi ekip serbest atıştan bulduğu sayılarla skor üretirken sarı-lacivertli ekip ise Guduric'in sayılarıyla aradaki farkı korudu.



Sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 5.28 kala Hayes-Davis'in serbest atış isabetiyle skoru tekrardan eşitledi: 29-29. Bu dakikanın ardından Sloukas'ın sayılarıyla kontrolü tekrardan eline geçiren ev sahibi ekip, farkı bitime 2.20 kala 6'ya çıkararak rakibine molayı aldırdı: 37-31. Yaklaşık 4 dakika boyunca skor üreteyemeyen Fenerbahçe, hücumda rakibini durduramayınca fark çift haneye kadar yükseldi: 42-31.



Kalan bölümde farkı koruyan Olympiacos, soyunma odasına 44-33 önde girdi.



Dengeli başlayan üçüncü periyotta ev sahibi ekip Vezenkov ile sayılar üretirken sarı-lacivertli takım da Motley ile sayılar buldu. Periyodun son 5 dakikasına ev sahibi ekip, 55-45 önde girdi. İlerleyen dakikalarda farkı tek hanelere indiren Fenerbahçe, Sloukas'ın üst üste 5 sayı bulmasıyla tekrardan farkın çift hanelere çıkmasına engel olamadı: 62-49. Kalan bölümde farkı koruyan ev sahibi ekip, son periyoda 65-52 önde girdi.



Son periyotta iki takım da skor üretme konusunda sıkıntılar yaşadı. İlk 5 dakika 6-6 eşitlikle geçilince son 5 dakikaya ev sahibi ekip, 13 sayı farkla önde girdi: 71-58. Kalan bölümde farkı koruyan ev sahibi ekip, parkeden 84-72 galip ayrılarak Dörtlü Final'e yükseldi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: