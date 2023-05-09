THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan rakibi Olympiakos ile Final Four için mücadele edecek. 5. ve kader maçı olan karşılaşmanın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu beşinci maçında Yunanistan ekibi Olympiacos'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 9 Mayıs Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

HEDEF FINAL FOUR

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu Play-off turu beşinci ve son maçında Olympiacos'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek. Ekip, bu maçı kazanması halinde 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek Final Four'a yükselecek ve ilk maçta AS Monaco - Maccabi Playtika Tel Aviv eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko'da Devin Booker sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Play-off serisi ilk maçında 26 Nisan Çarşamba günü oynanan mücadeleden ev sahibi Olympiacos 79-68 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 15, Dyshawn Pierre 13, Marko Guduric 12, Nigel-Hayes Davis 11 sayı üretti. Ev sahibi ekipte ise Sasha Vezenkov 19, Isaiah Canaan 18 sayı buldu.

Serinin 28 Nisan Cuma günü Olympiacos ev sahipliğinde oynanan ikinci maçında ise gülen taraf 78-82 ile takımımız oldu. Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards 16, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley 15'er sayı üretti. Olympiacos cephesinde ise Kostas Sloukas ve Sasha Vezenkov 18'er sayı buldu.

Play-off serisi üçüncü maçına 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe Beko, mücadelenin büyük bölümünü önde götürmesine rağmen bu maçtan, Kostas Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle 71-72 mağlup ayrıldı. Ekibimizde Tyler Dorsey 21, Tonye Jekiri 15 sayı üretti. Olympiacos'ta ise Kostas Sloukas 25, Sasha Vezenkov 17 sayı buldu.

Seride son karşılaşma 5 Mayıs Cuma günü yine Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynandı. Rakibini 73-69 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi. Takımımızda Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey 16 sayı buldu. Olympiacos cephesinde ise Shaq McKissic 20 sayı üretti.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;