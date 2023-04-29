Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Bryant Dunston'ın yaşadığı kazayla korkuttu...
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi ve ABD'li oyuncu aracında sıkıştı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Anadolu Efes, Bryant Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA
Anadolu Efes, oyuncusu Bryant Dunston'ın trafik kazası geçirdiğini ve müşahade altında tutulduğunu açıkladı. İŞte o paylaşım...
Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) April 29, 2023
Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır.
Geçmiş olsun Kaptan!
Get well soon Bryant! pic.twitter.com/YMm9Ft5XFJ