Fenerbahçe'de hedef dörtlü final

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadelede sarı-lacivertli ekip, galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak.

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Olympiacos'a konuk olacak. Normal sezonu 19 galibiyet 15 mağlubiyetle 8'inci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yunan ekibi karşısında Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele edecek. 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride Olympiacos, ev sahibi avantajına sahip olduğu için ilk 2 maçı kendi sahasında oynayacak. EuroLeague'in nefes kesen karşılaşmaları TV+ ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiacos kazanma başarısı gösterdi. Yunan ekibi, sahasında oynanan karşılaşmada 94-67, İstanbul'da oynanan maçta ise 93-73'ük skorla parkeden galip ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 EKSİK, 3 BELİRSİZ

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte 3 oyuncu forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Nemanja Bjelica, Devin Booker ve Samet Geyik, Yunanistan kafilesinde yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin, Metecan Birsen ve Marko Guduric'in durumları maç saatinde belli olacak. Üç oyuncunun da yarın sahada olması daha kuvvetli bir ihtimal olarak göze çarpıyor.

ITOUDIS: ŞU ANDA EUROLEAGUE'DEKİ EN İYİ VE EN TUTARLI TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, takımda sakat oyuncuların fazla olduğunu ancak mücadele edeceklerini belirterek, "Organizasyon olarak yeniden play-off'a kaldığımız için gururluyuz. Bu, sezon başındaki hedeflerimizden biriydi. Şu anda EuroLeague'deki en iyi ve en tutarlı takıma karşı oynayacağız. İyi basketbol oynuyorlar, organizeler, çok iyi bir koç ekibi ve oyuncuları var. Sakatlıklarımız fazla, bu yüzden görevimiz zor. Maalesef durum bu ama çok kararlıyız. Önümüzdeki iki maçlık seriden ders çıkararak ilerleyeceğiz. Oraya gidip mücadelemizi vermek istiyoruz" dedi.

Sarı-lacivertli ekibin Yunan oyun kurucusu Nick Calathes ise zorlu bir takıma karşı oynayacaklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı.

DÖRTLÜ FİNAL ORGANİZASYONUNA LİTVANYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Turkish Airlines Euroleague'de Dörtlü Final organizasyonuna Litvanya'nın Kaunas şehri ev sahipliği yapacak. 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda karşılaşmalar, Zalgirio Arena'da oynanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;

Real Madrid - Partizan Belgrad

Barcelona - Zalgiris Kaunas

As Monaco - Maccabi Tel Aviv

Final Four yolundaki bu kritik mücadeleler, S Sport ve S Sport2 ekranlarında TV+ ile sporseverlere ulaşacak.