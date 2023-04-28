NBA’de Boston Celtics konferans yarı finaline yükseldi!

NBA play-off birinci turunda Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 128-120’lik skorla mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finalinde Philadephia 76ers’in rakibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 09:23