NBA play-off'larında Boston Celtics Atlanta Hawks karşısında seriyi 3-1 yaptı!

NBA play-off'larında Boston Celtics Atlanta Hawks karşısında seriyi 3-1 yaptı!

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup etti ve seride 3-1 öne geçerek play-off ikinci turuna yükselmenin eşiğine geldi. Öte yandan New York Knicks, evinde milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı 102-93’lük skorla yenerek seriyi 3-1’e getirdi. İşte gecenin sonuçları... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2023- 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023- 10:29