Fenerbahçe - Famila Schio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Euroleague Women

Euroleague Women'da heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Prag'da oynanan Final Four'da Famila Schio ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Famila Schio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Final Four'da sahne alacak. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Final Four yarı finalinde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, İtalya temsilcisi Famila Schio ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Famila Schio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - FAMİLA SCHİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Famila Schio maçı 14 Nisan Cuma günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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