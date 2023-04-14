Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 34. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 12:00 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023- 12:00