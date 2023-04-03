Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Nef'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 23. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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