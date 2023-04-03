Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinin CANLI SKORUNU haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR:
F.Bahçe Beko 24-13 G.Saray Nef (İlk çeyrek sonucu)
F.Bahçe Beko 47-25 G.Saray Nef (İkinci çeyrek sonucu)
F.Bahçe Beko 47-25 G.Saray Nef (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanıyor.