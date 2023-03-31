Boston Celtics lider Milwaukee Bucks'ı farklı geçti!

NBA’de normal sezon heyecanı 2 müsabaka ile devam etti. Doğu Konferansı ikincisi Boston Celtics, deplasmanda lider Milwaukee Bucks’ı 140-99’luk skorla yendi. Boston’da Jayson Tatum 40 sayı ve 8 ribaund ile mücadele etti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2023- 10:31