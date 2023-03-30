ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nda normal sezon sona erdi! İşte play-off eşleşmeleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nda 26. hafta sona erdi ve play-off eşleşmeleri belli oldu. Ligde normal sezon müsabakalarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Çankaya Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 20:15