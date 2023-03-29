Türk Telekom - KK Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom sahasında KK Buducnost'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Türk Telekom - KK Buducnost basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı sürüyor. 18. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Karadağ temsilcisi KK Buducnost ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - KK Buducnost basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - KK BUDUCNOST BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - KK Buducnost basketbol maçı 29 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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