Anadolu Efes'te Ergin Ataman'a şoku!

Anadolu Efes'in ONVO Büyükçekmece ile oynayacağı mücadele öncesi Ergin Ataman'ın geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle maça çıkamayacak ve tedavisine hastanede devam edilecek.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2023- 15:33