Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci haftasında Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol’a 98-97 mağlup oldu.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 98-97 mağlup oldu. Onvo Büyükçekmece Basketbol bu mücadelenin ardından 9 galibiyete ulaştı. Anadolu Efes ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

MAÇ NOTLARI

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

ANADOLU EFES: Larkin 7, Bryant 10, Erten Gazi 3, Clyburn 5, Furkan Haltalı, Egehan Arna 7, Buğrahan Tuncer 17, Pleiss 13, M'Baye 25, Dunston 10

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 22, Weber 19, Kulvietis 21, Yesukan Onar 4, Can Maxim Mutaf 17, Sajus 8, Rivers 7, Mehmet Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü

1'İNCİ PERİYOT: 31-30

İLK YARI: 61-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-73



