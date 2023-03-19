Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 98-97 mağlup oldu. Onvo Büyükçekmece Basketbol bu mücadelenin ardından 9 galibiyete ulaştı. Anadolu Efes ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.
MAÇ NOTLARI
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz
ANADOLU EFES: Larkin 7, Bryant 10, Erten Gazi 3, Clyburn 5, Furkan Haltalı, Egehan Arna 7, Buğrahan Tuncer 17, Pleiss 13, M'Baye 25, Dunston 10
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 22, Weber 19, Kulvietis 21, Yesukan Onar 4, Can Maxim Mutaf 17, Sajus 8, Rivers 7, Mehmet Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü
1'İNCİ PERİYOT: 31-30
İLK YARI: 61-55
3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-73