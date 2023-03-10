Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Anadolu Efes 20-33 Maccabi Tel Aviv (İlk çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 28-50 Maccabi Tel Aviv (İkinci çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv karşılaşması 10 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
AVRUPA'DA 794. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 793 karşılaşmada 451 galibiyet ve 342 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 546. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 545 mücadelenin 294'ünü kazandı, 251'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.