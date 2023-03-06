ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, kendi evinde Nesibe Aydın'ı 82-81 yendi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Kaan Büyükçil, Dorukhan Kalyoncu, Metehan Alaçam
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 27, Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül, Olcay Çakır Turgut 6, Duygu Özen, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 22, Iagupova 10, Stewart 14, Merve Aydin 3, Stokes
Nesibe Aydın: Hempe 10, Feride Şevval Akalan 11, Thomas 17, Nelson 7, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Derin Yaya 12, İlayda Güner 18, Duygu Özen 4
1. Periyot: 27-22
Devre: 50-43
3. Periyot: 71-68