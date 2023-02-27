FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, deplasmanda Belçika kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Belçika - Türkiye maçı 27 Şubat Pazartesi günü saat 22:30'da NTV'de canlı yayınlanıyor.
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Milli takım, ikinci turda oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.
FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 9 maçın 3'ünü kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, 12 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Belçika ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.
BELÇİKA İLE 26. MAÇ
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika ile 26. kez karşılaşacak.
İki takım arasında daha önce oynanan 25 müsabakadan ay-yıldızlılar 17 galibiyet aldı.