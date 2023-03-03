Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 26. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 6-7 Virtus Bologna
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FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı 3 Şubat Cuma günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.