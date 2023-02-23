Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko 25. hafta maçında Partizan'a konuk olacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2023- 17:30