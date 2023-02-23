Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ın konuğu olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Partizan - Fenerbahçe Beko maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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