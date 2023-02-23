Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırp ekibi Partizan'a konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden 94 - 97 galip ayrıldı.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 25. hafta maçında deplasmanda Sırp ekibi Partizan'la başkent Belgrad'daki Stark Arena'da karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertli ekip, TSİ 23.00'da başlayan mücadeleden 94 - 97 galip ayrıldı.
1. çeyrek sonucu: Partizan 22 - 22 F.Bahçe Beko
2. çeyrek sonucu: Partizan 46 - 47 F.Bahçe Beko
3. çeyrek sonucu: Partizan 69 - 68 F.Bahçe Beko
4. çeyrek sonucu: Partizan 94 - 97 F.Bahçe Beko
4. sıraya yükselen Fenerbahçe bu sonucun ardından THY Avrupa Ligi'nde 15. galibiyetine ulaştı; 8. sıraya gerileyen Partizan ise 13 galibiyette kaldı.
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 3 Mart Cumartesi günü 20.45'te sahasında Virtus Bologna'yı konuk edecek.