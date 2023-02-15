Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Darüşşafaka deplasmanda UCAM Murcia'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, UCAM Murcia - Darüşşafaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Darüşşafaka, UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UCAM Murcia - Darüşşafaka basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UCAM MURCIA - DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UCAM Murcia - Darüşşafaka basketbol maçı 15 Şubat Çarşamba günü saat 22:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.