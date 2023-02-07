Trento - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom deplasmanda Trento'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trento - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı sürüyor. 14. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, İtalya temsilcisi Trento ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trento - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRENTO - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trento - Türk Telekom basketbol maçı 7 Şubat Salı günü saat 22:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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