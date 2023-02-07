Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 karşılaşmayla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 19 sayı farkla kazanan Doğu Konferansı temsilcisi Bucks, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Brook Lopez 27, Jrue Holiday 20 sayı kaydetti.
Damian Lillard'ın 28 sayıyla oynadığı Blazers'ta, Anfernee Simons 21, Josh Hart 14 sayı üretti.
ALPEREN'İN 15 SAYISI YETMEDİ
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'e 140-120 yenildi.
Bu sezon 30. galibiyetini alan Kings'te, Domantas Sabonis 16 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Keegan Murray 30, Malik Monk 20 sayıyla oynadı.
Jalen Green'in 27 sayı attığı ev sahibi ekipte ise Kenyon Martin Jr. 18 sayı, 8 ribaunt, Alperen Şengün de 15 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Boston Celtics: 99-111
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 91-114
Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 116-124
Houston Rockets-Sacramento Kings: 120-140
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 128-104
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 111-124
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 141-114
Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 108-127