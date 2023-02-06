Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası THY EuroLeague'den resmi açıklama yapıldı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye'de oynanacak olan karşılaşmalar askıya alındı" ifadesi kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası THY EuroLeague'den resmi açıklama yapıldı.

THY EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de Euroleague Basketbol maçları askıya alındı. Euroleague Basketbol ailesi, Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan trajediden derin üzüntü duymaktadır. Kurbanların ailelerine ve devam eden trajediden etkilenen herkese en derin başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.