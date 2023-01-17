NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün parladığı maçta Los Angeles Lakers'a 140-132 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün karşılaşmayı 33 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.
Kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki oyuncu, NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal'i geçerek bir maçta bu istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.
Son 5 sezonda devrede %80 ile 20 sayı atıp 3 blok yapan #NBA oyuncuları:
Anthony Davis
Giannis Antetokounmpo
Alperen Şengün
Alperen Şengün rekor maçındaki istatistikleri
• 33 sayı
• 15 ribaund
• 6 asist
• 4 blok
• 14/17 saha içi isabeti
Los Angeles Lakers'ın yaşlı kurtu LeBron James ise galibiyetin mimarı oldu. 38 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 48 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt kaydetti.