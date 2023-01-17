NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a 140-132 mağlup oldu. Maçta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise hem kariyer hem de NBA rekoru kırdı.

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün parladığı maçta Los Angeles Lakers'a 140-132 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün karşılaşmayı 33 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

Kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki oyuncu, NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal'i geçerek bir maçta bu istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

Son 5 sezonda devrede %80 ile 20 sayı atıp 3 blok yapan #NBA oyuncuları:

Anthony Davis

Giannis Antetokounmpo

Alperen Şengün

Alperen Şengün rekor maçındaki istatistikleri

• 33 sayı

• 15 ribaund

• 6 asist

• 4 blok

• 14/17 saha içi isabeti

Los Angeles Lakers'ın yaşlı kurtu LeBron James ise galibiyetin mimarı oldu. 38 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 48 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt kaydetti.