Kyrie Irving Dallas Mavericks'te

Kyrie Irving'in, Brooklyn Nets'ten Dallas Mavericks'e takaslandığı açıklandı.Nets, bu sezon sonunda sınırsız serbest kalacak olan Irving ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamamıştı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 09:08