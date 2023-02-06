Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın 9 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers'ı 122-103 yendi.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, konferansta play-in mücadelesi veren Pacers'ı deplasmanda mağlup etti.

Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 6 asist, Isaac Okoro 20 sayı üretti. Jarrett Allen 18 sayı, 13 ribaunt, Evan Mobley de 17 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık katkıda bulundu.

Pacers'ta Myles Turner'ın 27 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve Tyrese Haliburton'ın 15 sayı, 11 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Knicks 21 sayı geriden geldi

New York Knicks, ilk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala 21 sayı geride olduğu Philadelphia 76ers maçını 108-97 kazandı.

Ev sahibi Knicks'i galibiyete, 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Julius Randle ve 21 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Jalen Brunson taşıdı.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 31 sayı, 14 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 113-119

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 103-122

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 103-106

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 108-97

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 136-104

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 128-98