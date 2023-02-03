THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ALBA Berlin'i 101-96 mağlup etti. Müsabaka sonrası sarı-lacivertlilerin başantrenörü Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu ve "Daha iyi olan takımdık. Hücumda çözümleri bulduk." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 101-86 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, hücumda iyi oyun çıkardıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Yunan koç, takımını tebrik ederek, "Bu akşam daha iyi olan takımdık. Hücumda çözümleri bulduk. Rakibin karışık savunmalarına rağmen Hayes-Davis'in iyi oyunuyla ilk yarıda hücumda çok iyi bir oyun çıkardık. Ama ikinci yarıda düzelmesi gereken şeyler vardı. Bunu konuştuk devre arasında ve eksikler üzerine çalıştık. Rakip üçüncü çeyrekte sadece 13 sayı elde etti. Bunu başarmış olduk." dedi.

Edwards'ın son maçlarda daha öz güvenli oynadığı hatırlatılan Itoudis, "Umarım iniş çıkışları olmaz. Bu hakemlerle, Avrupa Ligi oyuncularıyla, bu atmosferle ilk kez tanışıyor. Umarım daha iyi olur." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Hayes-Davis'in iyi oynadığı maçlarda Fenerbahçe Beko'nun genelde galip geldiği" yorumu üzerine de, "Nigel, iki farklı pozisyonda oynuyor, bazen üç pozisyonda oynadığı da oluyor. Sezon başında kullandığımız kadroyla başladık maça. Savunma ve hücumda çok önemli bir oyuncu. Çok oyuncuya yol açıyor. Wilbekin de çok önemli. Rakipte yaratıcılara karşı baskı yaratıyor ve arkadaşlarına destek olmak için kendi özelliklerinden fedakarlık yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Galibiyetler için bütün oyuncuların katkısının çok önemli olduğunu da vurgulayan deneyimli koç, Fenerbahçe Beko'nun serbest atış oranında Avrupa Ligi'nde son sırada olduğuna dikkati çekerek, bu maçta yüzde 83'lük oran yakalandığını ve düzelmeler olduğunu da sözlerine ekledi.

Itoudis, Fenerbahçe Bekolu oyuncuların üzerlerinde "Fenerbahçe düşmanlarını paramparça edeceğiz" yazılı tişörtlerle parkeye çıktıkları hatırlatılarak, Fenerbahçe camiasına yönelik bir mesajının olup olmadığına yönelik soruya karşılık da yorum yapmamayı tercih etti.

ALBA BERLİN CEPHESİ

Almanya temsilcisinin Başantrenörü Israel Gonzalez ise, Fenerbahçe Beko'yu galibiyeti için tebrik ederek başladığı konuşmasında, "Düzeltmemiz gereken şeyler var. Savunmada sorunumuz var. Bire bir oyunda da sorunumuz var. Normalde 80 sayılarda oynuyoruz ama savunma sayılarını daha aşağıda tutmamız gerekiyor. Daha önümüzde uzun bir yol var, çok maç var." dedi.