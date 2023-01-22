Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Galatasaray Nef sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 14. hafta heyecanı Galatasaray Nef ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı 22 Ocak Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.