THY EuroLeague'in 20. haftasında Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'e 89-81 mağlup oldu. Mücadeleden sonra temsilcimizin başantrenörü Ergin Ataman, "Bizim gibi güçlü takımlar 16 sayı öndeyken maç kaybediyorsa, hata tamamen koça, yani bana aittir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibi karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Tecrübeli başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 89-81 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçın büyük bölümünde üstün olduklarını belirten Ataman, "Bizim için zor bir mağlubiyet oldu. 25 dakika mükemmel oynadıktan sonra kalan bölümde durduk. Bu mağlubiyeti açıklayabilecek hiçbir bahane yok. Yorum yapmak çok zor." dedi.

Maçta üçüncü çeyreğin ortasından itibaren oyunun değiştiğini anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Rotasyonlara girdik fakat hücumda kaçırdığımız şutlardan sonra savunma yapmayı unuttuk. Bayern Münih de çok zor şutları başarıyla tamamladı. Panik yaptık ve kaybettik. Önemli istatistiklerden biri de rakibimizin 10 hücum ribaundu aldığı maçta bizim sadece 2 hücum ribaundu almamızdı. Neredeyse attığımız her şutu atacağımıza inandık, ribauntları zorlamadık. Bu da mental bir problemdi. Bizim gibi güçlü takımlar 16 sayı öndeyken maç kaybediyorsa, hata tamamen koça, yani bana aittir."

TRINCHIERI: "GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, maçın büyük bölümünün kendileri için iyi geçmediğini belirtti.

Bazı bölümlerde çok fazla şut kaçırdıklarını aktaran Trinchieri, "Bu kayıplardan sonra biraz ritmimiz bozuldu. Üçüncü çeyrekte maç bitiyor gibiydi. Ancak biz pes etmedik, devam ettik. Othello Hunter gibi bir veteran, oyuncuları yönlendirdi. Dördüncü çeyrekte inanılmaz bir geri dönüş yaptık ve galibiyeti hak ettik." değerlendirmesinde bulundu.