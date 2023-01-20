Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes 20. hafta maçında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı 20 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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