Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.
12 MAÇTA 9 GALİBİYET
Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague'de oynadığı 12 maçta 9 galibiyet elde etti. İki takım, 2022-23 sezonu ilk hafta karşılaşmasında 6 Ekim 2021'de Audi Dome'da karşılaştı. Fenerbahçe Beko, bu mücadelede rakibini 62-74 ile geçti. Temsilcimizde Tonye Jekiri 15, Nigel Hayes-Davis 11 sayı üretti. Bayern cephesinde ise Othello Hunter 18 sayı buldu.
Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):
Atılan sayı: 83.4 – 76.0
2 sayı: %57.3 - %44.2
3 sayı: %38.2 - %36.2
Serbest atış: %71.0 - %83.6
Ribaund: 33.6 – 35.1
Asist: 18.9 – 13.3
Top çalma: 7.2 – 6.9
Blok: 1.4 – 2.6
Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):
Yenilen sayı: 79.1 – 78.2
2 sayı: %53.1 - %53.4
3 sayı: %35.8 - %35.8
Serbest atış: %75.8 - %76.4
Ribaund: 32.5 – 34.7
Asist: 16.9 – 16.3
Top çalma: 7.1 – 5.9
Blok: 2.4 – 2.9
İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):
Sayı: Johnathan Motley 14.5 – Cassius Winston 10.6
Ribaund: Johnathan Motley 5.8 – Freddie Gillespie 5.9
Asist: Nick Calathes 5.4 – Cassius Winston 3.1
Top çalma: Nick Calathes 1.2 – Nick Weiler-Babb 0.9
Blok: Devin Booker 0.5 – Freddie Gillespie 0.9
Verimlilik: Johnathan Motley 16.3 - Augustine Rubit 13.6
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