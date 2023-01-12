Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko 19. hafta maçında Bayern Münih'İ konuk edecek. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

12 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague'de oynadığı 12 maçta 9 galibiyet elde etti. İki takım, 2022-23 sezonu ilk hafta karşılaşmasında 6 Ekim 2021'de Audi Dome'da karşılaştı. Fenerbahçe Beko, bu mücadelede rakibini 62-74 ile geçti. Temsilcimizde Tonye Jekiri 15, Nigel Hayes-Davis 11 sayı üretti. Bayern cephesinde ise Othello Hunter 18 sayı buldu.

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Atılan sayı: 83.4 – 76.0

2 sayı: %57.3 - %44.2

3 sayı: %38.2 - %36.2

Serbest atış: %71.0 - %83.6

Ribaund: 33.6 – 35.1

Asist: 18.9 – 13.3

Top çalma: 7.2 – 6.9

Blok: 1.4 – 2.6

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Yenilen sayı: 79.1 – 78.2

2 sayı: %53.1 - %53.4

3 sayı: %35.8 - %35.8

Serbest atış: %75.8 - %76.4

Ribaund: 32.5 – 34.7

Asist: 16.9 – 16.3

Top çalma: 7.1 – 5.9

Blok: 2.4 – 2.9

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Sayı: Johnathan Motley 14.5 – Cassius Winston 10.6

Ribaund: Johnathan Motley 5.8 – Freddie Gillespie 5.9

Asist: Nick Calathes 5.4 – Cassius Winston 3.1

Top çalma: Nick Calathes 1.2 – Nick Weiler-Babb 0.9

Blok: Devin Booker 0.5 – Freddie Gillespie 0.9

Verimlilik: Johnathan Motley 16.3 - Augustine Rubit 13.6

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